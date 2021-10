Column Sjoerd Mossou | Na dik 40 jaar heeft Feyenoord nog maar één optie over

Vitesse jaagt tegen Heerenveen op eerherstel: Iedereen weet wat er op het spel staat

ARNHEM - Vitesse jaagt op eerherstel. Na de sof tegen Go Ahead Eagles moet de Arnhemse club de plek in de subtop vasthouden met een resultaat bij Heerenveen. Coach Thomas Letsch kan geen beroep doen op Maximilian Wittek, die met een knieblessure kampt. Matus Bero is geschorst.

29 oktober