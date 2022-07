Column Sjoerd Mossou | Niveau keepsters bedreigt het imago van het vrouwenvoetbal

Doelsaldo 84-3 Goede generale voor Wiegman met Engeland: ruime zege op EK-opponent van Oranje

De Engelse voetbalsters hebben hun voorbereiding op het EK in eigen land goed afgesloten. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won vanavond in Stadion Letzigrund in Zürich met 0-4 van Zwitserland, dat een van de drie tegenstanders van Nederland is in de poulefase van het EK.

