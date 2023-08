Column Sjoerd Mossou | Ook als duider snapt Marco van Basten feilloos hoe je een doelpunt maakt

Al in tweede eredivisie­du­el zakt Ajax defensief door de hoeven: ‘Dit kan niet als je voor titel wil spelen’

De eredivisie is amper begonnen of bij Ajax gaat het alweer over gebrek aan defensieve stabiliteit. Na de 2-2 bij Excelsior ergerde trainer Maurice Steijn zich gisteren vooral aan het gemak waarmee zijn ploeg goals weggeeft. ,,Vragen over versterkingen parkeer ik. Daar geef ik al zes weken antwoorden op.”