Column Sjoerd Mossou | PSV-trainer Schmidt wisselde tegen Benfica alsof hij dronken was

Op de camping in Spanje probeerde ik rustig een boek uit te lezen, toen Lionel Messi eerst diep bedroefd begon te snotteren, en daarna opeens stralend op een bordes in Parijs verscheen. Halverwege een fuetworstje hoorde ik minister Hugo de Jonge streng roepen dat voetbalfans op hun stoeltje moesten blijven zitten. Gek wel, want een paar dagen eerder had ik hem nog op Twitter voorbij zien komen - staand, in een skybox in de Kuip.