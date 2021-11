Column Sjoerd Mossou | ‘Stripboekspits’ Dessers is ook geschikt voor een andere functie bij Feyenoord

Toen de keeper van Union Berlin donderdagavond onderuit was geglibberd, en Cyriel Dessers de bal in het lege doel kon schuiven, dacht ik heel even dat hij naast ging schieten.

Dat overkomt me wel vaker.



Met Cyriel Dessers voor open doel kun je op de gekste momenten opeens een hartverzakking krijgen, omdat er steeds een vleugje controle en beheersing lijkt te ontbreken. (En vijf minuten later schiet-ie dan opeens technisch perfect een bal in de hoek, feilloos vanuit de lucht.)