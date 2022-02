Column Sjoerd Mossou | Totale ineenstorting van de slechtst geleide club ter wereld zou het beste zijn

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord heeft zich aardig versterkt gezien de middelen’

Het is transferdeadlinedag. De dag waarop zaakwaarnemers en td’s angstvallig hun telefoon in de gaten houden. Spelers hopen op een nieuw vooruitzicht en weer dromen van speeltijd. De laatste dag om nog te wisselen van club tot het einde van de competitie. Daarover praat Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

31 januari