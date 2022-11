Column Thijs Zonneveld | Wat Dennis Bergkamp nu doet? Geen idee, maar ik wil het ook niet weten

update Van Duiven­booden redt Vitesse bij Eagles: gelijkspel in blessure­tijd in Deventer

Met een even verrassend als zwaarbevochten punt zwaait Vitesse af in 2022. De Arnhemse equipe staat na de 2-2 bij Go Ahead Eagles stevig onderin de eredivisie. Voor het volgende kalenderjaar vormt coach Phillip Cocu met zijn staf een herstelbedrijf. Alles draait om handhaving.

13 november