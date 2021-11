Column Van Hanegem | Bergwijn was tegen Noorwegen met afstand de beste, maar in Eindhoven vonden ze hem toch te zwaar?

Over precies een jaar begint het WK in Qatar en wij zijn er bij. Dat is mooi. Het vervelende is wel dat al die mensen vanaf nu geen moment meer onbenut laten om eens lekker over de situatie in Qatar te beginnen. Bondscoach Louis van Gaal doet echt niet alles goed, maar ik ben het roerend met hem eens als hij zegt dat het niet aan hem of aan de spelers is om daar voortdurend iets over te roepen.