Column Van Hanegem | In Podgorica jagen op de 0-3? Gewoon de finish halen en wegwezen daar

Toen Montenegro met een punt het veld afstapte, moest ik even denken aan Spanje - Malta in 1983, Nederland - België in 1985 en Ierland - Nederland in 2001. Momenten waarop we alles verspeelden en gewoon ontbraken op een groot eindtoernooi. Pijnlijke momenten, daarom lepelt iedereen ze zo uit het hoofd even op. In dat rijtje mag Nederland - Noorwegen in 2021 dus niet komen. Laat ik eerlijk zijn: ik denk het ook niet, want ik heb Noorwegen zitten kijken tegen de Letten en geloof me, dat is geen ploeg waar we bang voor moeten zijn.