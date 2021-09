Column Van Hanegem | PSV heeft er een totale bende van gemaakt, maar de analyse is dat Go Ahead een soort Real Madrid is

Bij Feyenoord moeten ze volgens mij inmiddels wel gaan oppassen. Ze zijn het seizoen erg goed begonnen, maar ik vond de laatste twee wedstrijden veel minder. Heerenveen speelde doordeweeks een spelletje dat dit Feyenoord heel erg zou moeten liggen met die Hollandse ziekte. Daarmee bedoel ik opbouwen vanaf de eigen achterlijn, terwijl veel clubs daar helemaal niet de spelers voor hebben. Ook Heerenveen niet. Het is dan vaak lekker wachten tot het misgaat, maar Feyenoord dat zo graag druk zet, strafte het midweeks te weinig af. En als je tegen NEC 2-0 voor staat na een kwartier, dan moet die wedstrijd helemaal voorbij zijn. We hebben het met alle respect over NEC. Dan moet het niet meer aan hoeven te komen op een scheidsrechter die de VAR negeert, want hij had net zo goed kunnen zeggen: overtreding en geen 4-3. Daar doe je dan niets aan.