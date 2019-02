Column | Willem maakte het huilen veel toegankelijker

‘De eerste keer dat Willem van Hanegem huilde op de nationale televisie, zagen we dat maar half. Het was 1978. Verslaggever Kees Jansma had nog een fenomenaal overkamkapsel. ‘De Kromme’ zat voor zijn boerderij in Leerbroek op een muurtje, met weilanden op de achtergrond.

Het ging over het WK in Argentinië, en waarom Willem precies niet meeging. Het gesprek ging drie minuten lang best prima. Maar naarmate het gemiste WK steeds heviger tot hem doordrong, begon Van Hanegem aan zijn achterhoofd te krabben, steeds harder, steeds iets ongemakkelijker. Willem boog zijn hoofd diep en begon hartstochtelijk te snotteren.

Quote Soms is hij bot, maar van binnen is Willem een zachtaar­dig mens Sjoerd Mossou

Terwijl de camera verlegen wegdraaide, brouwde Jansma geschrokken en haastig een einde aan het gesprek. Huilen op de televisie: dat was nou ook weer niet de bedoeling.

Het is niet overdreven te stellen dat Van Hanegem het huilen veel toegankelijk heeft gemaakt. De Kromme huilt als geen ander, gewoon wanneer het hem uitkomt, enigszins beschroomd en ingetogen, maar zonder beperkingen. Laatst nog barstte Van Hanegem weer weergaloos in snikken uit toen het over Klaas en Louis ging, zijn AZ-vrienden met het downsyndroom. Van het ene op het andere moment kan de robuuste voetballer, de stugge Zeeuw, de nukkige legende of de cynische droogkloot veranderen in een schitterende huilebalk.

Vermoedelijk is het één van de redenen waarom mensen in Van Hanegem een authentiek mens herkennen. Hij kan wel eens de clown uithangen, hij kan bot en onuitstaanbaar zijn, maar van binnen is Willem een zachtaardig mens, een goedzak.

Het mooist aan Willems tranen: de stilte vlak ervoor. Het abrupte zwijgen. Het vechten ertegen, volledig tegen beter weten in, want Van Hanegem is ook niet gek, die kent zichzelf zo onderhand. Er valt niets tegen te beginnen - en waarom zou je ook?

Echte mannen durven te huilen.

