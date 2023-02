Column Willem van Hanegem | Bij PSV ging het over negen minuten extra tijd, maar ze moeten woedend zijn op Obispo

Voetbalpod­cast | ‘Marcel Brands krijgt een 5,5 of een 6 voor deze transferpe­ri­o­de bij PSV’

De transferwindow is weer dicht. PSV verloor twee basisspelers, maar haalde wel Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Rik Elfrink de afgelopen weken door in Eindhoven en bespreken ze de mislukte transfers van deze window.

2 februari