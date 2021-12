Column Willem van Hanegem | Denzel Dumfries vonden ze bij Feyenoord helemaal niets

De manier waarop Denzel Dumfries zaterdagavond de 0-3 op het scorebord kopte in de uitwedstrijd tegen AS Roma, dát was precies waarom hij toch de top heeft bereikt, ondanks al die mensen die vonden dat hij er niets van kon. De schitterende voorzet van Bastoni moest en zou hij achter keeper Rui Patrício koppen, er was simpelweg geen andere optie.