Column Willem van Hanegem | Ronduit belachelijk dat Gözübüyük die goal van Feyenoord affloot

WK in Qatar stelt Ajax-trai­ner Alfred Schreuder voor grote uitdaging: wie wordt het kind van de rekening?

Ajax gaat tegen Go Ahead Eagles de snelkookpan in. Die draait dan een maand lang op volle toeren, met een voor het seizoen cruciaal tweeluik tegen Napoli en een fraaie uitgangspositie in de titelrace. Maar tegelijk staan ook de fysieke gesteldheid en WK-perspectieven op het spel.

1 oktober