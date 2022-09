Commissarissen uit de schaduw: dit zijn de toezichthouders achter het vertrek van John de Jong bij PSV

Door Cody Gakpo aan boord te houden hielp John de Jong zijn trainer, al kostte het hem zelf de kop

PSV weet weer hoe het voelt om een eredivisietopper te winnen. Na vijftien vergeefse pogingen was het zondag raak. Een verdiende 4-3 tegen Feyenoord, met Cody Gakpo in een ironische glansrol. Door hem in Eindhoven te houden hielp John de Jong zijn trainer en het team, maar het kostte de technisch directeur zelf de kop.

19 september