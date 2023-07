Commotie over ‘Russische vlag’ op het nieuwe uitshirt van sc Heerenveen

Heerenveen presenteerde deze week het uitshirt voor het seizoen 2023/24. Het shirt is een ode aan het uittenue dat de club droeg in 1993/94, toen Heerenveen promoveerde naar het hoogste niveau van Nederland. „In de rode stof van het shirt zijn ook de contouren van de zeven rode pompeblêden gedrukt, waardoor het uit- en thuisshirt perfect bij elkaar aansluiten”, valt te lezen op de clubwebsite.

Een mooi idee, maar de uitvoering laat volgens velen nog wat te wensen over. De wit-blauw-rode kleuren op de mouwen van het shirt, doen denken aan de Russische vlag. Vooral op Twitter deed dat veel stof opwaaien. Diverse fans verbaasden zich over de kleurenkeuze in het design. De Russische vlag ligt momenteel zeer gevoelig door de oorlog met Oekraïne.