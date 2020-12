Competities topamateurs opgesplitst: resultaten tot nu toe vervallen

In de halve poules van 9 of 8 teams spelen de clubs een thuis- en uitwedstrijd tegen elkaar. Deze extra optie werd onlangs bij de ploegen neergelegd door de bond. De andere opties waren het volledig uitspelen van de huidige competitie of een halve competitie waarin de teams elkaar één keer zouden treffen. Na onderzoek bij de clubs bleek de grootste voorkeur bij het opsplitsen van de competities te liggen. Zeventig procent van de verenigingen gaf de voorkeur aan dit scenario.

,,We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch. Maar wij wilden ook weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar welk scenario hun voorkeur uitging. Dankzij deze inventarisatie en het veelvuldige overleg met hun belangenbehartigers hebben we een breed gedragen beslissing kunnen nemen. Deze koerswijziging vraagt flexibiliteit van iedereen, maar we hebben in ieder geval het vooruitzicht dat, zodra er weer gevoetbald kan worden, er hele competities gespeeld kunnen worden", vertelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB.

Huidige competities vervallen

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het de bedoeling dat de nieuwe competities halverwege januari of kort daarna weer van start gaan. De resultaten van de clubs tot nu toe komen te vervallen. Als het scenario zoals nu bedacht is volledig uitgevoerd kan worden, wordt er tot en met 20 juni gevoetbald. Op uiterlijk 1 januari wordt bekend hoe de promotie- en degradatieregeling van de nieuwe competitieopzet eruit komt te zien en hoe de speeldagenkalender ingevuld zal worden. De KNVB heeft de geografische indeling als uitgangspunt genomen bij de nieuwe competities.

Mochten de competities later worden hervat (bijvoorbeeld maart), dan wordt de situatie opnieuw bekeken. Het uitspelen van de eerste seizoenshelft (waarvan nu zes ronden gespeeld zijn) is dan ook weer een optie. In dat geval telt de huidige tussenstand dus weer wel.

Bekijk hieronder alle nieuwe indelingen:

Indeling tweede divisie A:

AFC, De Treffers, Jong FC Volendam, GVVV, HHC Hardenberg, IJsselmeervogels, Koninklijke HFC, Spakenburg, TEC.

Indeling tweede divisie B:

ASWH, Excelsior M., Katwijk, Kozakken Boys, Noordwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Scheveningen, Jong Sparta.

Indeling derde divisie zaterdag A1:

ACV, Ajax amateurs, DOVO, DVS’33, Excelsior’31, Harkemase Boys, Sparta Nijkerk, Staphorst, VVOG.

Indeling derde divisie zaterdag A2:

Barendrecht, FC Lisse, Goes, Hoek, ODIN’59, Sportlust’46, SteDoCo, Ter Leede, VVSB.

Indeling derde divisie zondag B1:

ADO’20, DEM, Hercules, Hollandia, Hoogland, JOS W’graafsmeer, OFC, Quick DH, Westlandia.

Indeling derde divisie zondag B2:

Blauw Geel’38, Dongen, EVV, Gemert, Groene Ster, HSC’21, OSS 1920, UNA, Unitas.

Indeling hoofdklasse A1 zaterdag: Achilles’29, Achilles Veen, ARC, DHSC, DUNO D, Jodan Boys, Rijnvogels, Scherpenzeel.

Indeling hoofdklasse zaterdag B1:

AZSV, DETO, De Dijk, Eemdijk, NSC Nijkerk, SDC Putten, Swift, Volendam.





Indeling hoofdklasse zaterdag B2:

Berkum, Buitenpost, Flevo Boys, HZVV, Noordscheschut, ONS Sneek, SC Genemuiden, Urk.



Indeling hoofdklasse zondag A1:

Alphense Boys, HBS, Purmersteijn, RKAVV, SJC, TAC, Velsen, Zouaven.

Indeling hoofdklasse zondag A2: Alcides, Be Quick 1887, Emmen, Hoogeveen, Longa’30, RKZVC, SDO, Silvolde.

Indeling hoofdklasse zondag B2: AWC, EHC, Juliana’31, Orion, Minor, Nuenen, Meerssen, UDI’19.