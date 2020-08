Competitiestart nabij, maar topclubs raken internationals kwijt: ‘Interlands nu slaan nergens op’

Door Mikos Gouka



Eigenlijk moest er dit weekeinde een punt achter de voorbereiding worden gezet. De internationals waaieren nu immers allemaal uit. Alleen: de start van de competitie waar iedereen zo naar snakt, laat door de interlandverplichtingen, gewoon nog twee weken op zich wachten. Niet wenselijk, stelden de eredivisieclubs al eerder. ,,Het moment van deze interlandperiode, middenin het proces, slaat nergens op’’, zegt Ajax-trainer Erik ten Hag. ,,Maar we hebben er mee te dealen, ik steek daar dus geen energie in.’’



Het woord is gevallen. Het proces. Het raakt verstoord de komende dagen. In een fase waarin de clubs normaal de puntjes op de i moeten zetten, zijn de selecties onderbezet. Neem nu de situatie bij titelfavoriet Ajax. Nu Daley Blind er om gezondheidsredenen voorlopig niet bij lijkt te zijn, moeten ze in Amsterdam toch weer sleutelen aan de defensie. Op dat moment wandelt Perr Schuurs in Zeist doodleuk het spelershotel van Oranje binnen om zich te focussen op duels met Polen en Italië. Terwijl de juiste afstemming met een nieuwe kompaan achterin vast nog finetuning nodig heeft. Bovendien moet de trainer ook het aanstaande vertrek van Donny van de Beek opvangen binnen zijn selectie, die wel alle mogelijkheden daarvoor biedt.