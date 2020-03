Competitievoetbal: Europese landen grijpen drastisch in

Ook in andere competities in Europa wordt drastisch ingegrepen in de competities. Een overzicht.

Spanje

De komende twee speelrondes in de Spaanse voetbalcompetitie gaan niet door. Eerder besloot de Spaanse bond al om voorlopig zonder publiek te spelen, maar na overleg is er besloten om de komende twee speelrondes helemaal te schrappen. Ook de bekerfinale tussen Athletic Club en Real Sociedad is uitgesteld. Een van de redenen is het feit dat er bij een basketballer van Real Madrid het coronavirus is ontdekt. Om die reden moeten ook de voetballers van Real Madrid, die gebruik maken van hetzelfde trainingscomplex als de basketballers, in quarantaine. ,,De situatie wordt opnieuw bekeken nadat de periode van quarantaine is afgerond.” Ook twee speelsters van Real Sociedad zijn besmet met het coronavirus.

Italië

Tot 3 april is ook de Serie A opgeschort, besloot de Italiaanse voetbalbond FIGC eerder deze week. Er liggen meerdere scenario’s klaar voor het restant van het seizoen. Zo zou het kunnen dat er geen club kampioen wordt, dat de huidige stand de eindstand wordt of dat de competitie door middel van play-offs beslist wordt. In Italië is Juventus-verdediger Daniele Rugani (25) positief getest op het coronavirus. Alle Juventus-spelers worden getest en mogelijk in quarantaine geplaatst. Dat geldt ook Oranje-international Matthijs de Ligt. Inter meldde kort na het nieuws over de besmetting bij Rugani dat tot nader order alle voetbalactiviteiten zijn opgeschort. Bovendien zijn de Europa League-duels Sevilla - AS Roma en Internazionale – Getafe afgelast, omdat de Spaanse regering vanwege het coronavirus heeft verboden om vliegtuigen uit Italië te laten landen. Al gaan de eerste geruchten al dat de UEFA sowieso de Europa League en de Champions League wil opschorten.

Volledig scherm Daniele Rugani van Juventus is positief getest op het coronavirus © REUTERS

Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk

De competitie van Denemarken is de komende twee weken stilgelegd. In Zwitserland werd het stilleggen van de competitie al heel vroeg besloten, op 2 maart. Op z’n vroegst hervatten de twee hoogste divisies daar de competitie op 23 maart. Ook de wedstrijden op de twee hoogste niveaus in Oostenrijk zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Volledig scherm Borussia Dortmund speelde gisteren in de Champions League al in een leeg stadion. © BSR Agency Duitsland

Steeds meer deelstaten besluiten wedstrijden zonder publiek te laten spelen. Een daarvan is de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 van zaterdag, een duel waar doorgaans 80.000 voetbalfans op afkomen. Borussia Dortmund heeft zijn supporters verzocht om weg te blijven bij het stadion. Burgemeester Ullrich Sierau kondigde vast aan dat de topper tussen Dortmund en Bayern München op 4 april waarschijnlijk ook zonder publiek zal plaatsvinden, zoals dat met steeds meer duels gebeurt. Op de site van de Bundesliga staat een overzicht van alle wedstrijden die zonder publiek worden afgewerkt. Om de gedupeerde supporters tegemoet te komen, heeft betaalzender Sky besloten om de wedstrijden in de eerste en tweede Bundesliga de komende twee weekeinden gratis uit te zenden.



De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft de autoriteiten in de deelstaten geadviseerd evenementen waar meer dan duizend mensen bijeenkomen te schrappen. De Duitse voetbalbond streeft ernaar zo veel mogelijk vast te houden aan het competitieprogramma, maar laat het aan de plaatselijke autoriteiten om te beslissen of publiek wel of niet wordt toegelaten. Inmiddels is ook de eerste profvoetballer besmet met het coronavirus: de 23-jarige Timo Hübers, die speelt voor Hannover 96.

België

Ook het Belgische voetbal zal voorlopig achter gesloten deuren plaatsvinden. De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp FC, die voor 22 maart op de planning stond, wordt eveneens uitgesteld. Alle wedstrijden in de tweede klasse en de vrouwencompetitie zijn ook zonder publiek. De Belgische bond besloot tevens om alle wedstrijden en trainingen in het jeugd- en amateurvoetbal af te gelasten.

Engeland

Alle voetbalwedstrijden in Engeland zullen gespeeld gaan worden achter gesloten deuren. Dat meldt The Times. Het besluit zal later definitief worden naar aanleiding van regeringsplannen in de strijd tegen het coronavirus. In plaats van de wedstrijden te verplaatsen weet het medium te melden dat er besloten wordt om de wedstrijden zonder publiek te spelen.

Frankrijk

Ook de Franse overheid heeft besloten om alle voetbalduels tot 15 april achter gesloten deuren af te werken. Per wedstrijd zijn duizend mensen welkom.

Portugal

In Portugal worden de wedstrijden op de hoogste twee niveaus zonder publiek gespeeld. Het is nog niet bekend hoe lang die maatregel gaat gelden.