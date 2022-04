Complimenten voor Mohamed Ihattaren na ‘normal day at work’: ‘Het is genieten’

Ihattaren meldde zich na rust driemaal op het scoreformulier. Dat deed hij steeds op dezelfde manier: naar binnen dribbelen en uithalen. ,,Je weet dat Ihattaren linksbenig is, maar ja, het is een kwaliteit”, zei VVV-speler Joeri Schroijen na afloop voor de camera van ESPN. De doelpuntenmaker namens de bezoekers uit Venlo had ook nog een onderonsje met Ihattaren: ,,Ik zei: goed bezig, ga zo door.”

Ook teamgenoot Naci Ünüvar had complimenten over voor Ihattaren, die zelf vooralsnog niet voor de camera verschijnt: ,,Iedereen weet wat hij kan. Zijn kwaliteiten komen vanzelf naar boven. Hij past uitstekend in het team. Hij helpt ons en wij helpen hem. Het is genieten. We weten wat we kunnen en ik denk dat het alleen maar genieten is’’, aldus de speler van Jong Ajax die zelf twee keer scoorde.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren. © Pro Shots / Toon Dompeling

Daar sloot zijn coach John Heitinga zich bij aan. ,,We weten allemaal hoe goed hij kan voetballen, maar hij moet nog wel wat stappen zetten om op Champions League-niveau te komen. We moeten hem de tijd geven, hij heeft dit soort wedstrijden nodig om ritme op te bouwen.’’

Driemaal liep Ihattaren de defensie van VVV op het oog kinderlijk eenvoudig voorbij. Heitinga wilde dat echter niet aan zwak verdedigen ophangen. ,,Ik heb met Arjen Robben gespeeld... Je wist wat hij ging doen, maar hij schoot ze er toch in. Dit soort jongens heeft het vermogen om uit te stellen.’’

In zijn Instagram-stories reageerde Ihattaren zelf kort op zijn hoofdrol tegen de middenmoter in de Keuken Kampioen Divisie: ‘Normal day at work’, schreef hij bij een foto van zichzelf.