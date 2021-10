Confrontatie tussen fans op tribune bij Heracles-Ajax: ‘Reactie op provocerend gedrag’

Podcast | ‘Ten Hag tien jaar bij Ajax zou ik toejuichen’

In de AD Voetbalpodcast gaat het deze aflevering over Nederlandse trainers in het buitenland. Peter Bosz werkt voor Olympique Lyon, Ronald Koeman staat onder druk bij Barcelona, maar met het ontslag van Van Bommel bij Wolfsburg verdwijnt er weer een Nederlandse trainer in een buitenlandse topcompetitie. Presentator Etienne Verhoeff buigt zich met Hugo Borst over de vraag of dit een probleem is?

