Corona én blessures bij FC Utrecht: puzzel voor Hake tegen PSV

FC Utrecht heeft bepaald niet in alle rust toe kunnen werken naar de kraker tegen PSV van zondagmiddag (14.30 uur). Corona waart rond in de groep en daarbij zijn er wat blessures, waarbij die van spits Henk Veerman het meest in het oog springt. Daarom zien we zondag een stevig aangepast Utrecht in Stadion Galgenwaard.

Een blik op het trainingsveld vanmorgen verraadde de situatie al een beetje. Dat er wat positieve coronagevallen binnen de selectie van FC Utrecht zijn: dat was al snel duidelijk. Hidde ter Avest, Bart Ramselaar, Othmane Boussaid en Mimoun Mahi ontbraken allemaal. Daarbij viel Henk Veerman vorige week tegen Go Ahead Eagles (1-1) uit met een enkelblessure die hem maanden aan de kant houdt, nadat in de persoon van Naoki Maeda een andere winteraankoop ook al heel snel zwaar geblesseerd wegviel. En dan mist trainer René Hake ook nog Mark van der Maarel met een schorsing na tien gele kaarten.

,,Blessures en corona, ja”, zo verklaarde Hake vanmorgen de situatie op Sportpark Overvecht-Noord. FC Utrecht trainde vandaag maar één keer in plaats van twee. Alles om corona niet verder door te laten dringen in de spelersgroep. Dus minder en kortere contactmomenten. ,,Dat is nooit prettig en een kink in de kabel in de voorbereiding op de wedstrijd van zondag. Testen zegt ook niet alles. Soms is iemand de ene dag positief en een dag later negatief, waardoor hij wel weer traint. Het blijft een lastige situatie als je je voorbereidt met bepaalde ideeën, zeker in de wetenschap dat je ook al andere spelers (lees: Veerman, red.) door omstandigheden moet missen. Het zorgt ervoor dat ik meer moet puzzelen.”

Daarom ligt een rentree van verdediger Tommy St. Jago (22), voor het eerst in het eerste elftal sinds zijn zware knieblessure, in het verschiet. Joris van Overeem stevent af op een basisplaats en linksback Djevencio van der Kust (20) lijkt zich op te mogen maken voor een wedstrijd als rechtsback. ,,Je moet improviseren”, zo verdedigde Hake die keuze. ,,Djevencio heeft het als linksback goed gedaan in de wedstrijden die hij gespeeld heeft. We hebben ook al gezien dat hij als rechtsback kan spelen. Dat heeft hij in de voorbereiding ook een aantal keer gedaan. Zo kan je die keuzes maken, al wordt je er misschien wel toe gedwongen.”