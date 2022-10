Cristiano Ronaldo maakt 700ste clubgoal en bezorgt United-coach Erik ten Hag welkome zege bij Everton

Met videoEen week na de pijnlijke 6-3 nederlaag in de derby bij City heeft Manchester United drie punten gepakt op bezoek bij Everton. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong op Goodison Park, maar via goals van Antony en Cristiano Ronaldo (zijn 700ste goal in clubverband) werd het 1-2 voor het team van Erik ten Hag.

Nummer vijf Manchester United komt door de overwinning op 15 punten na acht wedstrijden. De achterstand op koploper Arsenal, dat eerder op de avond met 3-2 won van Liverpool, is al negen punten. Arsenal heeft al wel een wedstrijd minder gespeeld, omdat vorige maand Chelsea - Manchester United werd afgelast na het overlijden van koningin Elizabeth.



Everton had al zes wedstrijden niet verloren en begon vanavond ook uitstekend op het sfeervolle Goodison Park. Na vijf minuten schoot de Nigeriaanse middenvelder Alexander Iwobi met een knap schot de 0-1 binnen. Lang duurde die voorsprong voor Everton niet, want na een kwartier kwam United op 1-1. Antony speelde zijn derde wedstrijd in de Premier League en net als tegen Liverpool (3-1 winst) en Manchester City (6-3 nederlaag) scoorde de Braziliaanse linkspoot, die deze zomer voor 100 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Hij werd daarmee de eerste speler van Manchester United die scoorde in zijn eerste drie wedstrijden voor de club in de Premier League.

Ronaldo scoort als invaller

Cristiano Ronaldo begon vanavond opnieuw op de bank, maar de 37-jarige Portugees viel na 29 minuten in voor de geblesseerd uitgevallen Anthony Martial. Op aangeven van zijn oude Real Madrid-makker Casemiro, die zelf met een kopbal al een grote kans op de 1-2 had gekregen, maakte Ronaldo kort voor rust de goal voor United. Het was voor Ronaldo zijn 700ste goal in clubverband.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niet veel, al gooide Everton flink de beuk erin met onder meer een harde overtreding van Anthony Gordon op United-captain Bruno Fernandes. In de 80ste minuut leek Marcus Rashford de 1-3 te maken toen hij Jordan Pickford passeerde en de bal in het lege doel schoof, maar de VAR constateerde dat er sprake was van buitenspel van Rashford en dus ging het feest niet door.

De statistieken van Cristiano Ronaldo

5 goals voor Sporting in 31 duels

118 goals voor Manchester United in 292 duels (eerste periode)

450 goals voor Real Madrid in 438 duels

101 goals voor Juventus in 134 duels

26 goals voor Manchester United in 48 duels (tweede periode)

Totaal: 700 goals in 945 duels Daarnaast scoorde Ronaldo uiteraard ook nog heel vaak voor Portugal: 117 goals in 191 interlands. In september vorig jaar brak hij het record van Ali Daei, die 109 keer scoorde in 148 interlands voor Iran.

Spannende slotfase, Varane belangrijk

Volledig scherm Jordan Pickford zorgde nog voor het meeste gevaar in de slotfase. © AFP Door die afgekeurde goal bleef Everton in leven. Met de ingevallen spitsen Salomón Rondón en Dominic Calvert-Lewin ging Everton in een 4-2-4 formatie op jacht naar de gelijkmaker, maar pas in de vijf minuten extra tijd werd het echt gevaarlijk voor het doel van David de Gea. De Spaanse doelman greep nog goed in bij een indraaiende voorzet van James Garner, die bijna op het hoofd van de lange Belgische middenvelder Amadou Onana (1,92 meter) belandde bij de tweede paal.



Everton kreeg in de laatste twee minuten nog drie corners, waarbij de meegekomen Everton-doelman Jordan Pickford twee keer bijna de bal op zijn hoofd leek te krijgen. De ervaren wereldkampioen Raphaël Varane, die in de 93ste minuut was ingevallen voor Antony, haalde de bal echter tot twee keer toe knap weg voordat Pickford kon koppen.

Voor nummer twaalf Everton wachten nu zware uitduels bij nummer drie Tottenham Hotspur en nummer zes Newcastle United. Die ploeg van Eddie Howe gaat komende zondag eerst op bezoek bij Manchester United, maar het team van Erik ten Hag krijgt donderdagavond op Old Trafford eerst Omonia Nicosia nog op bezoek in de Europa League.

