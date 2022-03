Cruciale week voor Oranje: ‘Als ze het goed uitvoeren, maken we een grote kans om ver te komen op het WK’

Oranje traint in aanloop naar duel met Denen zonder Gakpo maar wel met Timber

Het Nederlands elftal is de voorbereiding op de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Denemarken begonnen zonder Cody Gakpo. De aanvaller van PSV is nog niet hersteld van de blessure die hij donderdag opliep in de ontmoeting met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League.

