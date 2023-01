Cupfighter AZ kent weinig problemen met Excelsior en bereikt laatste zestien TOTO KNVB Beker

Meteen weer averij, maar Ajax laat ook zien wat het meer in huis heeft dan PSV of Feyenoord

Na de 1-1 bij NEC heeft Ajax nu vier competitieduels op rij niet gewonnen. Het laatste jaar met zo’n reeks? 2012. Toch zat er gisteren in het spel van de knoeiende kampioen meer muziek dan in de laatste serie duels voor de winterstop. Is dat genoeg houvast voor de komende toppers tegen FC Twente en Feyenoord, in een eredivisie die bovenin volledig ‘open’ ligt?

9 januari