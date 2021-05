Curieuze beelden: Oranje-afvaller El Ghazi krijgt ‘slechtnieuws-appje’ van De Boer tijdens tv-opname

Broer en vriend vertelden Wijndal over Barcelona-ge­rucht: ‘Bijzonder, dat doet me wel wat’

25 mei Owen Wijndal werd dinsdag wakker in het trainingskamp van het Nederlands elftal met berichtjes van zijn broer en een goede vriend. Zij lieten hem een artikel lezen uit de grote Spaanse sportkrant AS, die wist te melden dat Wijndal bij Barcelona op ‘pole position’ staat om op termijn Jordi Alba te vervangen. ,,Het is bijzonder om zoiets te lezen”, erkent de linksback van AZ vlak voor de tweede training van Oranje richting het EK. ,,Het streelt me, al weet ik niet of het waar is.”