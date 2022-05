Cyriel Dessers weet nog niet of hij bij Feyenoord blijft: ‘Na finale tegen AS Roma om de tafel’

,,Ik wil het nu ook niet horen van mijn zaakwaarnemer. Na de finale van de Conference League van woensdag tegen AS Roma zullen we wel met elkaar om de tafel gaan zitten. Dan moet er iets uitkomen.”

Feyenoord huurt Dessers dit seizoen van KRC Genk. De club kan de aanvaller tot 1 juni voor 4 miljoen euro definitief overnemen. Maar Feyenoord moet dan ook nog met Dessers overeenstemming bereiken over zijn salaris. De spits zal in die onderhandelingen ongetwijfeld wijzen op zijn tien doelpunten in het hoofdtoernooi van de Conference League. Dessers mag zich met de finale van woensdag tegen AS Roma in aantocht topscorer noemen van de derde competitie van de UEFA.

Trainer Arne Slot en technisch directeur Frank Arnesen weten niet of Feyenoord aan de wensen van Dessers kan voldoen. Het zou kunnen dat de finale tegen AS Roma het laatste duel van de spits voor Feyenoord is. ,,Maar het voelt nu niet als mijn laatste wedstrijd”, zei de Belg met Nigeriaanse roots. ,,Ik heb al vaker aangegeven dat ik heel gelukkig ben bij Feyenoord. Aan de andere kant ben ik 27 jaar en is dit misschien de kans om een stap naar het echte buitenland te maken. Maar Feyenoord is een bijzondere club en het gras is ook niet altijd groener aan de overkant.”