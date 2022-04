Dagboek van debuterende Rick Kruys: ‘Ik ben altijd druk, ook als ik trainer ben van De Meern’

Ergernis bij coach Thomas Letsch na nieuw drama Vitesse: ‘Slecht verdedigd en slap in aanval’

,,Ik ben boos. Dit was een wedstrijd die we niet hoefden te verliezen. Nee, een wedstrijd die we niet mochten verliezen. Maar dat gebeurt toch. Voetbalwedstrijden worden beslist op details. Op sleutelmomenten. En op die momenten gaven wij niet thuis. Dat ergert mij enorm”, zei Letsch na afloop.

9:08