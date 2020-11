Daley Blind is Keizer en Suurbier voorbij: dit zijn de cijfers

Ten Hag baalt van slordig Ajax: ‘Onnodige energiever­spil­ling, dit mag écht niet op ons niveau’

31 oktober Ajax-trainer Erik ten Hag was (ondanks de 5-2 zege) niet tevreden over het optreden van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard. Wel had hij mooie woorden over voor debutant Brian Brobbey.