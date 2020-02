Daley Blind is terug: ‘De afgelopen maanden waren een rollercoaster’

Hoe heb je de afgelopen twee maanden beleefd?

,,De afgelopen maanden waren een rollercoaster. Tijdens de wedstrijd tegen Valencia voelde ik me wat duizelig, maar al snel ging het weer goed. De echte schrik kwam dan ook wat later. Het was een heel onzekere tijd, waarin ik de ene keer positief en dan weer negatief nieuws kreeg. Zelf kon ik er gelukkig al snel een positieve draai aan geven, met dank ook aan mijn omgeving. Van mijn vrouw, familie en vrienden heb ik veel steun gehad. Dat sterkte me ook in de gedachte dat ik zeker terug zou keren op het veld.’’

Heb je daar aan getwijfeld?

,,Nee, ik zelf niet, geen moment. Ik was heel standvastig dat ik weer zou kunnen voetballen op topniveau. De vraag was alleen wel wanneer dat zou zijn? Hoe lang de blessure mij aan de kant zou houden? Maar twijfel was er zeker niet, in tegenstelling tot allerlei mensen op televisie.’’

Dat er al snel van alles werd geroepen over jouw situatie heeft je geïrriteerd.

,,Zeker heeft me dat gestoord. Allerlei mensen die mijn situatie helemaal niet kenden, twijfelden aan mijn veiligheid en mijn terugkeer. Het zijn allemaal meningen. Dat mag hoor, alleen ik vond het wel storend omdat mensen mijn exacte situatie niet kenden, maar wel van alles riepen.’’

Volledig scherm Daley Blind verlaat tegen Valencia het veld. © Pim Ras Fotografie

Het beeld tijdens de wedstrijd tegen Valencia waarin je op de grond ging zitten deed denken aan het drama van Abdelhak Nouri.

,,Dat kan ik me voorstellen, ik snap de schrik. Ik had wazig zicht en voelde me zwak, dus ging ik op de grond zitten. Dat moment weet ik nog goed. Het was het gevoel alsof ik te weinig had gegeten en even geen energie meer had. Maar eigenlijk ging het ook alweer heel snel weer goed. Toen de fysio en de arts bij me waren, voelde ik me weer goed. Ze hebben ter plekke de testjes gedaan, ik gaf heldere antwoorden, en mijn hartslag was ook goed. Dat ik nog een kwartier uit kon spelen in een intense Champions League-wedstrijd zegt ook wel voldoende. Ik snap dat er vragen zijn daarover, maar er is op het veld gehandeld zoals dat had gemoeten.’’

Ben je nu helemaal vrij in je hoofd?

,,Ik voel me goed en ben blij dat ik weer deel kan uitmaken van de wedstrijdselectie. Ik ben ook vrij in mijn hoofd. Sinds het moment dat ik weer de voetbalschoenen aan mocht doen, ook al was het maar voor wat loopjes op het veld, heb ik dat gevoel. Ik voel geen angst dat er iets kan gebeuren. Als de artsen ook maar enige twijfel zouden hebben, zouden ze mij ook niet vrij geven.’’

Volledig scherm Ajax-fans steunen Blind. © BSR Agency