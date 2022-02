Daley Blind neemt CL-record van 'buurman' Jari Litmanen over: ‘Bijzonder, Litmanen is een clublegende’

Van ballenjongen tot recordhouder, het klinkt als een jongensboek. Maar voor de inmiddels 31-jarige Blind is het bijna werkelijkheid geworden. ,,Er zijn fases in het begin geweest bij Ajax dat ik dit absoluut niet verwacht had”, zegt hij in een interview met Ajax TV. ,,Ik wilde gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Als je dan uiteindelijk zelfs recordhouder kan worden, dan is dat wel iets heel speciaals.”



Blind kan woensdagavond niet alleen de Ajacied met de meeste wedstrijden in de Champions League worden, ook van alle andere eredivisiespelers is hij dan de speler met veruit de meeste caps. Met 3508 minuten maakte hij ook de meeste speelminuten. ,,Er zijn zoveel momenten in mijn carrière geweest dat ik er graag langer stil bij had willen staan om er langer van te genieten, maar daar is helaas nu nog geen tijd voor. Maar het is inderdaad wel zo dat als je ergens langer bij stilstaat, je er wat emotioneler van kan raken en je meer meekrijgt van wat je eigenlijk hebt gepresteerd.”

Nu deelt Blind nog het record met Litmanen. ,,Hij was onze buurman dus kwam wel eens over de vloer. Ik was heel klein, maar heb de videobanden van 1995 grijsgedraaid", zei Blind tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. ,,Hij is een clublegende en het is bijzonder dat ik dat record eventueel ga overnemen. Litmanen had ogen in zijn rug, hij wist zijn medespelers blindelings te vinden. Daarnaast had hij prachtige volleys. Een heel complete nummer 10, zoals Ajax dat graag ziet.”

Vader en zoon

Bij het zien van een video van zijn vader Danny Blind schiet de international vol. ,,Gefeliciteerd met opnieuw een record", begint zijn vader - die zelf tot 26 CL-wedstrijden kwam - aan de videoboodschap. ,,Ik wil graag teruggaan naar 2013, in de Arena: Ajax tegen Barcelona. Met Neymar, Carlos Puyol, Gerard Piqué en ook twee middenvelders Xavi en Andrès Iniesta. Maar toch bepaalde die avond een andere middenvelder de regie in de wedstrijd, dat was jij. Ik wil je van harte feliciteren met dit record. We hebben een wedstrijd daarin, dat weet je, maar je maakt me altijd weer blij en trots bij elk record", aldus zijn vader.



,,Ja, dat doet me veel", reageert Daley Blind. ,,Ik word er toch wel een beetje emotioneel van. Hij heeft veel bereikt en ik heb heel veel van hem geleerd. Woorden van hem komen altijd wat dieper binnen.”

Woensdag kan Blind in Portugal dus geschiedenis schrijven en een stapje dichter in de buurt komen van zijn vader, die het record in handen heeft van Ajacied met meeste Europese wedstrijden in Europa. ,,Het doet me persoonlijk heel goed. Het maakt me ook trots dat ik zoveel mooie wedstrijden heb mogen spelen voor de club waar ik opgegroeid ben. Maar ik moet eerst nog opgesteld worden, hè. Je weet het niet, haha.”

Meeste CL-wedstrijden als speler van Nederlandse club:

1. Daley Blind (42) - Ajax

1. Jari Litmanen (42) - Ajax

3. Edwin van der Sar (38) - Ajax

3. Johann Vogel (38) - PSV

5. Ronald de Boer (37) - Ajax

6. Wilfred Bouma (36) - PSV

7. Ronald Waterreus (35) - PSV

8. Heurelho Gomes (34) - PSV

8. Frank de Boer (34) - Ajax

8. André Ooijer (34) - PSV/Ajax

Meeste wedstrijden in Europa als Ajacied:

1. Danny Blind (74)

2. Frank de Boer (69)

3. Ruud Krol (68)

4. Daley Blind (67)

5. Wim Suurbier (63)

5. Lasse Schöne (63)

7. Davy Klaassen (62)

8. Barry Hulshoff (57)

8. Maarten Stekelenburg (57)

10. Edwin van der Sar (55)