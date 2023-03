Daley Blind negende speler met 100 interlands voor Oranje: ‘Ik heb altijd alles gegeven in dit shirt’

,,Natuurlijk mag je me feliciteren met die mijlpaal. Het is iets waar ik ongelooflijk trots op ben. Ik zie dat nu even los van het resultaat", sprak Blind na afloop bij de NOS met een glimlach op zijn gezicht. ,,Natuurlijk heb je die nederlaag wel in je achterhoofd nu. Ik heb net al wat gezegd in de kleedkamer, nadat de trainer het woord had genomen. Daarna werd ik nog even in het zonnetje gezet. Dit betekent ontzettend veel voor me. Ik heb ook lichamelijke tegenslagen gehad. Ik ben er pas op latere leeftijd bijgekomen, op mijn 22ste. Ik heb onder veel bondscoaches het vertrouwen genoten en ik heb altijd keihard geknokt om mijn plekje te behouden bij Oranje. Het is altijd een eer om me te melden bij Oranje en ik heb altijd alles gegeven in dit shirt. De staf en de spelers begrepen ook wel dat het voor mij een bijzonder moment was, al was ik uiteraard liever bij een mooiere stand ingevallen.”