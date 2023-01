Daley Blind oneens met uitleg Huntelaar over vertrek bij Ajax: ‘Iedereen weet dat ik een vechter ben’

Daley Blind vindt dat onterecht de indruk is gewekt dat hij uit onvrede over het verliezen van zijn basisplaats een vertrek bij Ajax heeft afgedwongen. De Oranje-international liet zijn contract in Amsterdam deze winter ontbinden en maakte een verrassende overstap naar Bayern München.

Dat het niet boterde tussen Blind en trainer Alfred Schreuder is geen geheim. Bij de exacte beweegreden om zijn geliefde club (waarvoor hij in totaal 333 wedstrijden speelde) via de achterdeur te verlaten, wil de 32-jarige verdediger echter nog niet te uitgebreid stilstaan.

Technisch manager Klaas-Jan Huntelaar deed dat vandaag in deze krant wél. ,,Daley heeft alles gespeeld, en ook na mindere wedstrijden de steun gehad. Tot de laatste fase voor de winterstop toen de trainer een andere keuze heeft gemaakt. Hij heeft Ajax een verzoek gedaan, eerst via zijn zaakwaarnemer: hij wilde transfervrij vertrekken. Daarna gaf hij aan dat hij sinds vorig seizoen met een apart gevoel rondliep. Hij was uitgefloten door zijn eigen fans, er werd geroepen om Nicolás Tagliafico. Dat was toen een klap in zijn gezicht. Ik begrijp zelf ook wel dat dat pijn heeft gedaan. Het feit dat de trainer een andere keuze heeft gemaakt, was voor hem kennelijk de druppel. Zo is het gegaan.”

Quote Wat ik vandaag lees in een verhaal van Klaas-Jan Huntelaar, dat is niet zoals het gegaan is

Onzin, volgens Blind. Al wil hij in een reactie tegen de NOS niet het achterste van zijn tong laten zien. ,,Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen. Wat ik vandaag lees in een verhaal van Klaas-Jan Huntelaar. Dat is niet helemaal zoals het gegaan is. Of zoals ik het zie. Daar wil ik later zeker nog over uitweiden en mijn kant van het verhaal vertellen. Hoe het daadwerkelijk gegaan is.”

,,Ik kan alleen maar zeggen dat mensen die mijn carrière bekijken, weten dat ik een vechter ben. Ik ben niet iemand die wegloopt als ik een keer op de bank zit. Ik vind het pijnlijk dat het waarschijnlijk zo wordt neergezet. Maar nogmaals: ik zal mijn verhaal verder nog doen, wanneer ik me daar geroepen voor voel. We gaan zien wanneer dat is. Maar laat duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met de woorden die Klaas-Jan gebruikt.”

Blind verklapt wel dat hij waarschijnlijk nog gewoon voor Ajax had gespeeld indien Marc Overmars daar nog de scepter had gezwaaid. ,,Die kans is wel groot.” Overmars deed nog een poging om Blind naar zijn nieuwe club Antwerp FC te halen, totdat Bayern plotseling toesloeg. ,,Of het een serieuze optie was om voor Antwerp te gaan spelen? Dat was het zeker.”

Gisteren maakte Blind al zijn officieuze debuut voor Bayern München. De koploper van Duitsland hervat de competitie volgende week vrijdag met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.