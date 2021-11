Daley Blind: Schandalig dat we hier niet winnen

Daley Blind had geen goed woord over voor het spel van Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-0). “Het is gewoon schandalig dat we niet winnen”, zei hij.

Ajax verloor de tweede keer op rij punten in de eredivisie, na het gelijkspel van vorige week tegen Heracles Almelo (0-0). ,,Ik denk dat we er niet lang over hoeven praten. Als je kampioen wilt worden, dan moet je van de kleintjes winnen”, zei Blind. ,,Maar dat doen we dus niet.”

Ajax is na vier wedstrijden in de Champions League nog zonder puntenverlies en al zeker van een plaats in de achtste finales. In de eredivisie is het aantal verliespunten al opgelopen tot 9. ,,We hadden in de eerste helft meer moeten investeren in loopacties”, zei Blind bij ESPN. ,,Zo trek je de defensie van de tegenstander uit elkaar. Maar in de tweede helft hebben we ook voldoende kansen gehad. Die moeten er gewoon in.”

Of Blind respect had voor Go Ahead Eagles? ,,Ik zou hetzelfde doen. Hoe dit kan na twee galavoorstellingen tegen Borussia Dortmund? Je hebt twee ploegen nodig om te voetballen, maar complimenten voor Go Ahead Eagles", aldus de Ajax-verdediger.

Ten Hag

Erik ten Hag miste de honger naar een goal bij zijn ploeg: ,,We hebben veel balbezit, maar het gaat erom wat je ermee doet. Dit was tegen Heracles zo, tegen FC Utrecht zo. Daar moeten we wel iets mee gaan doen, want we moeten dit herstellen. We zullen moeten dealen met de woede, maar qua houding moeten we echt gaan veranderen.”

