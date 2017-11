Daley Sinkgraven drie tot zes maanden uit de roulatie

Sinkgraven raakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, vorige week, voor de derde keer dit jaar geblesseerd aan dezelfde knie. Onderzoek wees vanmorgen uit dat oud-speler van SC Heerenveen opnieuw een blessure heeft opgelopen aan een binnenband van zijn linkerknie.



Sinkgraven raakte vorig jaar in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04 ook al geblesseerd aan zijn knie. Na maanden revalideren stond hij eindelijk weer in het basiselftal van Marcel Keizer. De blessure van de linksback is niet alleen slecht nieuws voor de speler zelf maar ook voor Keizer die in Sinkgraven zijn vaste linksachter zag. Sinkgraven, van origine middenvelder, is de perfecte speler om tijdens de wedstrijd te kunnen wisselen van systeem omdat hij zoveel achterin als op het middenveld kan spelen.