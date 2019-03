Daniel Schwaab is trots op jeugdopleiding van PSV: ‘Verdient een compliment’

,,Kijk nog eens in die Voetbal International van afgelopen zomer”, zegt Daniel Schwaab als het op De Herdgang over de huidige prestaties van PSV gaat. ,,Wie stopt Ajax, was het toch?”, herhaalt hij de conclusie van bijna alle eredivisietrainers op de cover van het blad. ,,Wat ik er maar mee wil zeggen, is dat we er gewoon goed voorstaan. We staan na vijfentwintig wedstrijden nog altijd twee punten voor op Ajax en gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. Niemand praat ons in de put. Vorig jaar hoorde ik ook kritiek op ons rond deze periode, maar ik heb alleen maar feestende mensen gezien toen we in april in Eindhoven op het Stadhuisplein stonden.”