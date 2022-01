Danilo voert topscorerslijst bekertoernooi aan na monsterscore tegen Excelsior Maassluis

De 22-jarige Braziliaan neemt de eerste positie over van Willem den Dekker, die namens Gemert twee keer trefzeker was tegen TEC en tweemaal tegen ADO Den Haag. Ook Thomas Verheydt (ADO Den Haag) staat op vier doelpunten, maar net als Den Dekker is zijn ploeg al uitgeschakeld.



Het waren misschien wel de laatste doelpunten van Danilo in het shirt van Ajax. De Braziliaan is op een zijweg beland door de komst van Brian Brobbey. Als Sébastien Haller straks ook nog terugkeert van de Afrika Cup, lijkt speeltijd helemaal uit het zicht voor Danilo.