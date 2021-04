‘Dankzij mij kwam ‘Gijp’ al om vier uur uit de nachtclub’

Heerenveen is voor een trainingskamp neergestreken in Roemenië, als Gertjan Verbeek en René van der Gijp ’s nachts de geijkte regenpijp zijn afgegleden. Rondom het spelershotel sluipen beren heen en weer. Het is koud. En hoge bomen belemmeren elk reepje zicht. Maar Van der Gijp doet alsof hij door zijn achtertuin kuiert. ,,Kom, joh!”, roept hij. ,,Die kant op.” Even later vinden de twee zich terug in een paaldansclub, naar verluidt de enige in Strehaia. ,,Met René op trainingskamp gaan had één groot voordeel”, zegt Verbeek. ,,Het was elke avond gezellig.”