Danny Blind officieel benoemd tot RvC Ajax

Diks blijft na tweede bekerwinst op rij graag in De Kuip

22 april Voor het tweede jaar op rij stond Kevin Diks met de KNVB-beker in handen. Vorig seizoen pakte hij de 'dennenappel' met Vitesse, nu met Feyenoord. ,,Prijzen winnen went nooit'', zei de huurling van Fiorentina. Diks staat nog drie jaar onder contract in Florence, maar als het aan hem ligt, speelt hij ook volgend seizoen in De Kuip.