Danny Buijs al na vier maanden ontslagen als trainer van KV Mechelen

KV Mechelen heeft na twaalf wedstrijden slechts elf punten en staat daarmee op een voorlopig dertiende plaats in de Jupiler Pro League. De laatste drie wedstrijden gingen allemaal verloren: 3-0 bij Club Brugge, 1-3 tegen Anderlecht en zondag met 3-0 bij AA Gent.



Buijs begon zijn trainersloopbaan in 2014 bij Kozakken Boys uit Werkendam, waar hij vier jaar hoofdtrainer was. Daarna maakte hij in 2018 de overstap naar FC Groningen, de club waar hij als speler ook actief was van 2004 tot 2006. Na vier seizoenen maakte Buijs plaats voor Frank Wormuth, die vier duels op rij verloor met FC Groningen. De club staat daardoor nu zestiende in de eredivisie.