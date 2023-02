Danny Makkelie krijgt opnieuw topper met bekerwedstrijd tussen FC Twente en Ajax

Vitesse faalt in Emmen; onnodig gelijkspel na 2-0 voorsprong

Vitesse klimt moeizaam uit het dal in de eredivisie. De Arnhemse formatie faalde zaterdagavond in Emmen. De equipe van coach Phillip Cocu liet met een flets optreden een comfortabele 2-0 voorsprong uit handen glippen. De Drentse club verdiende het punt op basis van de passie in de tweede helft volledig: 2-2.

4 februari