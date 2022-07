Daphne van Domselaar is ineens bekend na invallen voor Sari van Veenendaal: ‘Het was een gekkenhuis’

Door Lisette van der Geest



Er is bij Daphne van Domselaar een ‘daarvoor’ en een ‘daarna’. Een periode waarin ze ‘gewoon’ keeper was, de nummer twee bij Nederland, relatief onbekend en weinig besproken. En er is nu. Sinds ze inviel voor Sari van Veenendaal tijdens de eerste poulewedstrijd op het EK. Waardoor ze in aanloop naar de laatste poulewedstrijd zegt: ,,Daarvoor kende niemand mijn naam en op een gegeven moment heb je het idee dat iedereen mijn naam kent. Dat is wel apart.”