Darije Kalezic in ‘Soldaat van Waalwijk’ terug op Killing Fields

Geen EK, maar wél iets om nu voor te spelen voor de internatio­nals van Oranje

13 juni Dit weekeinde zou Oranje aftrappen in zijn eerste EK-wedstrijd, tegen Oekraïne. Dat feest gaat even niet door. Maar deze zomer gaan spelers uit de selectie van bondscoach Ronald Koeman alsnog strijden om prijzen. Wie speelt in clubverband nog waarvoor? Een overzicht.