Dat Koeman gaat verjongen in Barcelona komt Reis goed uit: ‘Doe alles voor een kans’

Chong ontbreekt ook in selectie Jong Oranje tegen Noorwegen

6 september Tahith Chong doet dinsdag niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. De tijdelijke bondscoach Marcel Groninger heeft besloten de aanvaller bij zijn club Werder Bremen te laten. In vergelijking met het duel met Jong Wit-Rusland van vrijdag keren Cody Gakpo, Daishawn Redan, Javairo Dilrosun en Deyovaisio Zeefuik wel terug in de selectie.