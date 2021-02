‘Dat loonoffer bij Feyenoord? Er móest gewoon een signaal uit de spelersgroep komen’

Vitesse laat kans op stunt bij PSV liggen: Malen en Götze redden Roger Schmidt

21 februari EINDHOVEN - Vitesse heeft de kans op een stunt in Eindhoven laten liggen. De Arnhemse club verzuimde de vreemde keuzes van PSV-coach Roger Schmidt in de kraker van de eredivisie af te straffen. Na rust maakte de Brabantse club het verschil via de invallers Donyell Malen en Mario Götze: 3-1.