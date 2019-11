Davids, Memphis en Van Persie spreken zich uit: ‘Racisme is diepgeworteld’

Edgar Davids plaatste woensdagavond een lang bericht op zijn Instagram-pagina. ,,Als voetballer heb ik altijd met trots het Oranje shirt gedragen. Ik heb met ziel en zaligheid voor en met het Nederlands Elftal gestreden, omdat Nederland ook mijn land is. Helaas kunnen we inmiddels niet anders dan vaststellen dat het bestaan van racisme ook in Nederland een feit is. Het is geen mogelijkheid meer maar een gegeven. Dit was al zo, ver voor mijn voetbalcarrière, gedurende en helaas anno 2019 nog steeds. Sport staat voor verbroedering; mensen dichter bij elkaar brengen. Daar is het sportveld voor bedoeld en niet als vrijplaats voor schandelijk en schadelijk maatschappelijk gedrag gericht tot spelers van een bepaalde afkomst en met een bepaalde huidskleur. In de politiek, voetbalpraatprogramma’s en andere media is polariseren van maatschappelijke issues en het opzetten van groepen tegenover elkaar heel gewoon geworden, waarmee in ons land stevig wordt gescoord. De boodschap van verbinding is niet hip meer terwijl daar juist een enorme behoefte aan bestaat. We worden al dan niet bewust tegen elkaar opgezet. Hoe onze samenleving nu tegenover elkaar staat kunnen we niet en mogen we niet accepteren. De discussie of Nederland wel of geen racistisch land is, is inmiddels niet meer relevant. Dat racisme diepgeworteld is in ons mooie land is een gegeven. Het is daarom nu niet meer de tijd om ons af te vragen of dat zo is, maar het is nu tijd om ons te richten op oplossingen. Hoe omarmen we onze diverse samenleving - want ook die diverse samenleving is een feit - en realiseren we een inclusieve maatschappij waar iedereen zich thuis voelt op en buiten het veld? Waar respect, tolerantie en empathie voor elkaar de norm zou moeten zijn. Een eerste stap is om te erkennen dat sommige tradities niet meer van deze tijd zijn want net als Zwarte Piet, is racisme helaas een traditie.”