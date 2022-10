Davy Klaassen na domper voor Ajax: ‘Dan schaam je je gewoon kapot’

Davy Klaassen is teleurgesteld in het optreden van Ajax, dat twee punten liet liggen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles ( 1-1 ). De aanvallende middenvelder begrijpt niet dat zijn ploeg niet beter voor de dag kwam.

,,Het moet wel een stuk beter dan dit’’, verzuchtte de doelpuntenmaker na afloop van de wedstrijd tegenover ESPN. ,,Als je hier op voorsprong komt, mag je het gewoon nooit meer weggeven. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om de tweede of derde te maken, maar dat deden we niet’’, aldus de teleurgestelde middenvelder. ,,Als je 1-1 thuis speelt tegen Go Ahead, dan schaam je je gewoon kapot.’’

Klaassen merkte dat zijn ploeg niet zo dominant was als gehoopt. ,,Ik denk dat onze bezetting verkeerd was, dat heb ik in de rust aangegeven. Onze buitenspelers moesten het breed houden, maar in plaats daarvan deden Kenneth (Taylor, red) en Florian (Grillitsch, red.) dat. Bij balverlies lag ons middenveld helemaal open.’’

Davy Klaassen heeft zichzelf in een fraai rijtje namen geschoten. De aanvallende middenvelder opende op slag van rust de score namens Ajax tegen Go Ahead Eagles en trad daarmee in de voetsporen van enkele illustere voorgangers.

Coach Alfred Schreuder had geen spijt van zijn keuze om enkele vaste basiskrachten op de bank te zetten. ,,Ik zou het zo weer doen. We speelden geen hele goede wedstrijd, maar de 2-0 zat er eerder aan te komen dan de 1-1. Wij hadden niet het gevoel dat Go Ahead aan het aandringen was’’, aldus de oefenmeester. ,,We vonden elkaar niet goed, het was te statisch voorin en er was te weinig creativiteit.’’

Desondanks had Ajax volgens Schreuder ‘gewoon’ met drie punten van het veld moeten stappen. ,,Achterin was er niets aan de hand’’, aldus de coach, die tevreden was over het basisdebuut van Florian Grillitisch. ,,Hij heeft het prima gedaan, Taylor was ook goed. Alleen aanvallend hadden we te weinig variatie.’’

Timber kritisch

Waar Schreuder nog vrij mild was voor zijn ploeg, was Jurriën Timber een stuk kritischer over Ajax. „Als je hoort dat PSV verliest van Cambuur, dan denk je: een kans om uit te lopen. Maar dan moet je je nog steeds op jezelf focussen”, zegt Timber tegenover ESPN. Juist daar ging het mis voor de Amsterdammers. „Ik miste de scherpte, de echte wil om te scoren, ik miste agressie, tempo, het was allemaal een beetje down.

Klaassen opende kort voor rust de score namens de thuisploeg, maar de Amsterdammers slaagden er niet in om de bezoekers definitief van zich af te schudden. Willum Þór Willumsson bezorgde zijn ploeg met de 1-1 een knap punt. Daardoor passeert Ajax in ieder geval concurrent PSV op de ranglijst, maar de koppositie is in handen van AZ.

