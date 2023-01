De aanstelling van Alfred Schreuder blijkt een grove mispeer van Ajax, maar wat nu?

Kozlowski terug in basis bij Vitesse; Isimat-Mi­rin bij wedstrijd­se­lec­tie tegen FC Twente

Phillip Cocu is blij dat Kacper Kozlowski terug is bij Vitesse. De Pool, huurling van Brighton, start woensdagavond tegen FC Twente in de basis bij de Arnhemse club. Winterversterking Nicolas Isimat-Mirin zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

