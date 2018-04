De afgelopen tien seizoenen van FC Twente in beeld

Van Champions League naar Jupiler LeagueFC Twente is voor de tweede keer in de clubhistorie gedegradeerd uit de Eredivisie. Acht jaar geleden werd de club uit Enschede nog kampioen van Nederland, maar de laatste jaren zette zich binnen alle gelederen een flink verval in. Een overzicht van de afgelopen tien seizoenen.

2008/2009: tweede plaats (69 punten)

In het seizoen 2008/2009 werd FC Twente onder leiding van Steve McLaren tweede in de Eredivisie, met elf punten achterstand op kampioen AZ Alkmaar van trainer Louis van Gaal. Blaise Nkufo werd clubtopscorer met 16 treffers.

Volledig scherm Bryan Ruiz in duel met FC Utrecht-spits Ricky van Wolfswinkel in het seizoen 2008/2009. © pro shots / Ton Niessing

2009/2010: kampioen (86 punten)

Op 2 mei 2010 werd FC Twente voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland. In het tweede seizoen onder McLaren werd op de slotdag van het seizoen in de uitwedstrijd bij NAC Breda (0-2) de landstitel veroverd. De voorsprong op achtervolger Ajax was één punt. Clubtopscorer in het kampioensjaar was Bryan Ruiz met 24 doelpunten.

Volledig scherm Met doelman Sander Boschker op zijn rug viert verdediger Douglas de landstitel met FC Twente in 2010. © Toussaint Kluiters Volledig scherm Joop Munsterman gaat op de schouders van de spelers van FC Twente met de kampioensschaal, nadat de club in 2010 voor het eerst kampioen van Nederland is geworden. © pro shots

2010/2011: tweede plaats (71 punten)

In het seizoen 2010/2011 eindigde FC Twente weer als tweede. Op de slotdag van het seizoen (15 mei 2011) had de ploeg van trainer Michel Preud'homme genoeg aan een gelijkspel, maar het rechtstreekse kampioensduel bij Ajax ging met 3-1 verloren. Theo Janssen en Luuk de Jong scoorden dat seizoen allebei liefst twintig keer, maar Marc Janko werd clubtopscorer in de Eredivisie met 14 treffers. In de Champions League werd Twente derde in een poule met regerend winnaar Internazionale, Tottenham Hotspur en Werder Bremen. In de Europa League volgde in de kwartfinale een uitschakeling door Villarreal. Wel won FC Twente dit seizoen de KNVB-beker, door in de finale na verlenging met 3-2 te winnen van Ajax.

Volledig scherm Beeld uit de kampioenswedstrijd van Ajax tegen FC Twente: Theo Janssen heeft het aan de stok met Demy de Zeeuw, Eyong Enoh en Gregory van der Wiel.

2011/2012: zesde plaats (62 punten)

Michel Preud'homme nam na het mislopen van de titel afscheid van FC Twente en werd opgevolgd door Co Adriaanse, maar dat werd geen succes. Op 3 januari 2012 werd Adriaanse ontslagen en opgevolgd door Steve McLaren, de Engelsman die FC Twente in 2010 naar de landstitel had geleid. Zijn comeback resulteerde slechts in een zesde plaats in de Eredivisie. In de Europa League werd Twente uitgeschakeld door Schalke 04 en in de play-offs om Europees voetbal was RKC Waalwijk te sterk. Luuk de Jong scoorde dit seizoen liefst 32 keer, waarvan 25 keer in de Eredivisie. De 2-6 zege op bezoek bij PSV was het hoogtepunt van dit seizoen.

Volledig scherm Co Adriaanse werd in het seizoen 2011/2012 al na een halfjaar ontslagen bij FC Twente. © PICS UNITED

2012/2013: zesde plaats (62 punten)

Iets meer dan een jaar na zijn terugkeer werd McLaren weer ontslagen bij FC Twente. Onder zijn opvolger Alfred Schreuder eindigde Twente opnieuw op een zesde plaats in de Eredivisie. Nacer Chadli werd clubtopscorer met 16 doelpunten in alle competities. Andere smaakmakers in deze jaargang waren Leroy Fer, Denny Landzaat, Dušan Tadić en Felipe Gutiérrez.

Volledig scherm Nacer Chadli was in het seizoen 2012/2013 de uitblinker bij FC Twente. © Wouter Borre DTCT

2013/2014: derde plaats (63 punten)

Met Michel Jansen en Alfred Schreuder als trainers draaide FC Twente in 2013/2014 een goed seizoen, resulterend in een derde plaats in de Eredivisie. Het gat op kampioen Ajax was acht punten, op nummer twee Feyenoord vier punten. Clubtopscorer dit seizoen was Dušan Tadić met 16 doelpunten.

Volledig scherm Dušan Tadić juicht na zijn winnende treffer tegen AZ in het seizoen 2013/2014. © Pro Shots

2014/2015: tiende plaats (43 punten)

In het eerste seizoen met Alfred Schreuder als zelfstandig en gelegitimeerd hoofdtrainer zakte FC Twente terug naar de tiende plaats in de Eredivisie, de slechtste eindklassering van de club sinds 2003. Hakim Ziyech schitterde in zijn eerste seizoen in de Grolsch Veste met 17 goals en 17 assists in 40 wedstrijden. Ook Andreas Bjelland, Kamohelo Mokotjo en Renato Tapia draaiden een goed seizoen.

Volledig scherm De spelers van FC Twente bedanken het publiek na de 0-5 nederlaag tegen PSV op 4 april 2015. © pro shots

2015/2016: dertiende plaats (40 punten)

In het seizoen 2015/2016 zette de malheur zich voort in de Grolsch Veste. Op 30 augustus 2015 werd Alfred Schreuder al ontslagen (na slechts vier competitieduels), maar onder zijn opvolger René Hake ging het niet veel beter. FC Twente werd slechts dertiende en moest zelfs lange tijd vrezen voor een plek in de play-offs tegen degradatie. Hakim Ziyech was dit seizoen vrijwel wekelijks de uitblinker en eindigde het seizoen uiteindelijk met 17 goals en 12 assists in 33 wedstrijden.

Volledig scherm Hakim Ziyech was twee seizoenen lang vrijwel wekelijks de uitblinker bij FC Twente, maar bij de club was vooral bezig om te blijven voortbestaan. © Ronald Bonestroo

2016/2017: zevende plaats (45 punten)

Vorig seizoen zette FC Twente de weg omhoog weer in, nadat eind augustus sterspeler Hakim Ziyech op de valreep nog werd verkocht aan Ajax. Onder leiding van René Hake werd een zevende plaats behaald op de eindranglijst in de Eredivisie, terwijl de spelers wisten dat ze vanwege een straf voor de club niet konden strijden voor Europees voetbal. De Turkse spits Enes Ünal werd clubtopscorer met 18 doelpunten.

Volledig scherm Enes Ünal juicht na zijn treffer voor FC Twente tegen FC Groningen. © Ronald Bonestroo

2017/2018: achttiende plaats (23 punten)

Vandaag, op zondag 29 april 2018, gebeurde wat lange tijd niemand voor mogelijk hield: FC Twente degradeerde uit de Eredivisie. Het is de tweede degradatie uit de clubhistorie, nadat het in 1983 ook al misging voor de Tukkers. FC Twente won dit seizoen slechts vijf wedstrijden en verloor liefst twintig keer. Het seizoen begon al met vier nederlagen en daarmee waren de problemen direct duidelijk. Trainer René Hake werd in oktober ontslagen en opgevolgd door Gertjan Verbeek, maar daarna ging het eigenlijk alleen nog maar slechter. Verbeek won slechts drie van zijn 21 wedstrijden en werd in maart ook ontslagen. In de vijf wedstrijden onder leiding van zijn opvolger Marino Pusic werden nog vier punten gehaald, maar het was niet goed genoeg voor lijfsbehoud. Oussama Assaidi werd clubtopscorer met zes goals. Tom Boere, vorig seizoen nog topscorer in de Jupiler League met 33 goals voor FC Oss, scoorde dit seizoen slechts vijf keer in dertig duels.

Volledig scherm Verdriet en verbijstering bij de spelers van FC Twente na de 5-0 nederlaag bij Vitesse: degradatie is een feit.

Volledig scherm De fans van FC Twente kunnen het nog nauwelijks bevatten, maar hun club is gedegradeerd uit de Eredivisie.