De avond dat het Volksparkstadion van Donyell was

Door Maarten Wijffels



Het is een dolle boel in de kleedkamer van Oranje, deze vrijdagavond ­op 6 september. Maar in het feestgedruis staart één speler ook een beetje wezenloos voor zich uit. De highfives die hij krijgt, de omhelzingen, het traditionele haasje van de KNVB na zijn debuut, het voltrekt zich allemaal waar Donyell Malen bij is. En toch ook weer niet. ,,Ik was eerlijk gezegd even de weg kwijt na de wedstrijd’’, biecht de 20-jarige spits ruim drie maanden na dato op. ,,Ik kon alleen maar denken: wat is hier nou gebeurd? Is het echt gebeurd? Het voelde onwerkelijk allemaal.’’